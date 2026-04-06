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Almacenes en venta en Podolsk Urban Okrug, Rusia

Podolsk
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70 propiedades total found
Almacén 723 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 723 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 723 m²
Piso 1
Se ofrece un bloque para alquilar en el moderno parque industrial Sonkovo clase A formato. …
$11,609
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Almacén 1 042 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 042 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 042 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en el moderno parque industrial Koledino Light Indus…
$16,202
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Almacén 2 729 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 729 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 729 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial A Koledino de format…
$50,917
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Almacén 969 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 969 m²
Podolsk, Rusia
Área 969 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en el moderno parque industrial Koledino Light Indus…
$19,086
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Almacén 723 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 723 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 723 m²
Piso 1
El bloque se ofrece a la venta en el moderno parque industrial Sonkovo clase A formato. Ubi…
$1,21M
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Almacén 2 084 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 084 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 084 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial A Koledino de format…
$32,403
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Almacén 1 500 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 500 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Parcela: 8017m2 Superficie de construcción: 1500 m2 ABK: 170 m2 Electricidad: 630 kW (posibl…
$27,986
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Almacén 1 011 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 011 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 011 m²
Piso 1
El bloque se ofrece a la venta en el moderno parque industrial Koledino Light Industrial for…
$2,06M
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Almacén 754 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 754 m²
Podolsk, Rusia
Área 754 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en el moderno parque industrial Koledino Light Indus…
$14,074
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Almacén 980 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 980 m²
Podolsk, Rusia
Área 980 m²
Piso 1
El bloque se ofrece a la venta en el moderno parque industrial Koledino Light Industrial for…
$1,99M
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Almacén 1 023 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 023 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 023 m²
Piso 1
El bloque se ofrece a la venta en el moderno parque industrial Koledino Light Industrial for…
$2,08M
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Almacén 1 500 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 500 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Parcela: 8017m2 Superficie de construcción: 1500 m2 ABK: 170 m2 Electricidad: 630 kW (posibl…
$2,99M
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Almacén 1 076 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 076 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 076 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial A Koledino de format…
$18,963
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Almacén 1 981 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 981 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 981 m²
Piso 1
El bloque se ofrece a la venta en el moderno parque industrial Koledino Light Industrial for…
$3,74M
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Almacén 2 118 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 2 118 m²
Podolsk, Rusia
Área 2 118 m²
Piso 1
El bloque se ofrece para alquiler/venta en un moderno parque industrial A Koledino de format…
$37,324
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Almacén 1 042 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 042 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 042 m²
Piso 1
Luz Indastrial En el complejo de producción y almacén de clase "B+" se ofrecen habitaciones …
$16,202
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Almacén 4 942 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 4 942 m²
Podolsk, Rusia
Área 4 942 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Podolsk, pueblo de Koledino, ter Kole…
$10,05M
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Almacén 987 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 987 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 987 m²
Piso 1
Industrial En el complejo de producción y almacén se ofrecen habitaciones aisladas con grupo…
$18,419
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Almacén 1 981 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 981 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 981 m²
Piso 1
En el complejo de producción y almacén de formato Light Indastrial, se ofrecen habitaciones …
$3,74M
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Almacén 3 600 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 3 600 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 3 600 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, tierra cuadra…
$48,509
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Almacén 1 969 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 969 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 1 969 m²
Piso 1
Industrial En el complejo de producción y almacén se ofrecen habitaciones aisladas con grupo…
$36,735
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Almacén 11 942 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 11 942 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 11 942 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén caliente calentado de clase A+ para alquilar. Región de Moscú, Podolsk,…
$234,080
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Almacén 1 023 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 023 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 023 m²
Piso 1
ID: L5633 En la clase "A" complejo industrial y almacén, se ofrecen instalaciones aisladas c…
$2,08M
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Almacén 1 500 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 1 500 m²
Podolsk, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 3
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, mkr Klimovsk,…
$13,993
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Almacén 3 724 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 724 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 724 m²
Piso 1
Una clase B instalación de producción climatizada se ofrece a la venta. Región de Moscú, Pod…
$3,61M
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Almacén 3 000 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 000 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Podolsk, calle Shamotn…
$46,644
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Almacén 552 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 552 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 552 m²
Piso 1
Industrial En el complejo de producción y almacén se ofrecen habitaciones aisladas con grupo…
$9,723
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Almacén 545 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 545 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 545 m²
Piso 1
Industrial En el complejo de producción y almacén se ofrecen habitaciones aisladas con grupo…
$10,163
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Almacén 765 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 765 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 765 m²
Piso 1
Industrial En el complejo de producción y almacén se ofrecen habitaciones aisladas con grupo…
$1,57M
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Almacén 1 219 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 1 219 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 1 219 m²
Piso 1
Industrial En el complejo de producción y almacén se ofrecen habitaciones aisladas con grupo…
$20,852
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Tipos de propiedades en Podolsk Urban Okrug

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