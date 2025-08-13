Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Rusia
  3. Pionerskij gorodskoj okrug
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Pionerskij gorodskoj okrug, Rusia

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Pionersky, Rusia
Apartamento 1 habitación
Pionersky, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 1/5
La calefacción es central, ventanas de plástico, techos suspendidos, Internet, un sofá de 2 …
$50
por mes
