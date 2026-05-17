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Hoteles en venta en Pionerskij gorodskoj okrug, Rusia

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Hotel 3 015 m² en Pionerskij gorodskoj okrug, Rusia
Hotel 3 015 m²
Pionerskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 3 015 m²
Hotel en la costa Pioneer del mar. El edificio es de cuatro plantas, con un ático y un sótan…
$4,40M
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