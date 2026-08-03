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Propiedades residenciales en venta en Orlovskij municipalnyj okrug, Rusia

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2 propiedades total found
Casa en Orlovskij municipalnyj okrug, Rusia
Casa
Orlovskij municipalnyj okrug, Rusia
Área 248 m²
Número de objeto: 1011. Amplia casa construida sobre la clásica tecnología confiable de ladr…
$124,824
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Casa en Orlovskij municipalnyj okrug, Rusia
Casa
Orlovskij municipalnyj okrug, Rusia
Área 45 m²
Número de objeto: 1076. Oferta única: terreno + fábrica modular en un proyecto típico. Vend…
$56,763
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