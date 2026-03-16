Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Orehovo Zuevskij gorodskoj okrug
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Orehovo Zuevskij gorodskoj okrug, Rusia

bienes raíces comerciales
3
Almacén Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Almacén 13 500 m² en Oréjovo-Zúyevo, Rusia
Almacén 13 500 m²
Oréjovo-Zúyevo, Rusia
Área 13 500 m²
Piso 1
Una clase C almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Orekhovo-Zuevo, calle Kir…
$29,528
Dejar una solicitud
Almacén 16 526 m² en Oréjovo-Zúyevo, Rusia
Almacén 16 526 m²
Oréjovo-Zúyevo, Rusia
Área 16 526 m²
Piso 1
CARACTERÍSTICAS ¿Qué? La plaza común 16252 metros cuadrados. _ 1 area: 763.7 m2, 715.7 m2, 1…
$216,878
Dejar una solicitud
Almacén 3 000 m² en Orehovo Zuevskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 3 000 m²
Orehovo Zuevskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
ID: L8690 Área de producción se ofrece para alquiler. Ubicación: Región de Moscú, distrito u…
$18,748
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir