  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. okrug Rybackoe
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en okrug Rybackoe, Rusia

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en San Petersburgo, Rusia
Apartamento 1 habitación
San Petersburgo, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 12/28
Excelente apartamento de una habitación en una buena clase de negocios de ladrillo a cinco m…
$98,222
Parámetros de las propiedades en okrug Rybackoe, Rusia

Baratos
De lujo
