  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. okrug Pravobereznyj
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en okrug Pravobereznyj, Rusia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en San Petersburgo, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
San Petersburgo, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/10
Venta apartamento en un cómodo lugar de residencia. Casa de ladrillo en su territorio cerra…
$159,044
Parámetros de las propiedades en okrug Pravobereznyj, Rusia

