Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Northwestern Federal District
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Northwestern Federal District, Rusia

bienes raíces comerciales
72
restaurantes
3
oficinas
13
almacenes
4
Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 146 m² en Kaliningrado, Rusia
Producción 146 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 146 m²
Venta del edificio en la tierra, Sovkhoznaya str., pos. Nevsky, distrito de Guryevsky, Kalin…
$117,841
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir