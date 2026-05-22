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Casas de campo en venta en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia

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Casa de campo en Martemanovo, Rusia
Casa de campo
Martemanovo, Rusia
Área 156 m²
Número de objeto: 1006. Martemyanovo Club es un moderno complejo de baja altura de clase de …
$280,886
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Casa de campo en Martemanovo, Rusia
Casa de campo
Martemanovo, Rusia
Área 156 m²
Número de objeto: 1006. Martemyanovo Club es un moderno complejo de baja altura de clase de …
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Parámetros de las propiedades en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia

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