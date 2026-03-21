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Locales comerciales en venta en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia

almacenes
13
14 propiedades total found
Almacén 8 300 m² en Aprelevka, Rusia
Almacén 8 300 m²
Aprelevka, Rusia
Área 8 300 m²
Piso 1
ID: w7425 El complejo consta de 3 edificios separados (1415 metros cuadrados; 3237 metros cu…
$6,73M
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Almacén 16 042 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 16 042 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 16 042 m²
Piso 1
El propietario alquila un moderno complejo de almacén de clase A, 16 042 m2 en el technopark…
$283,974
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Almacén 6 588 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 6 588 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 6588 m2…
$116,620
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Almacén 5 500 m² en Petrovskoe, Rusia
Almacén 5 500 m²
Petrovskoe, Rusia
Área 5 500 m²
Piso 1
Se ofrece un complejo inmobiliario de clase B a la venta. La superficie total es de 6300 m2.…
$3,02M
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Almacén 32 346 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 32 346 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 32 346 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 32.346 …
$572,586
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Propiedad comercial 173 m² en Vereya, Rusia
Propiedad comercial 173 m²
Vereya, Rusia
Área 173 m²
$679,292
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Almacén 9 716 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 9 716 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 9 716 m²
Piso 1
El propietario alquila un moderno complejo de almacén de clase A, 9 716 m2 en el technopark …
$171,992
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Almacén 6 588 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 6 588 m²
Piso 1
El propietario alquila un moderno complejo de almacén de clase A, 6 588 m2 en el technopark …
$116,620
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Almacén 7 000 m² en Martemanovo, Rusia
Almacén 7 000 m²
Martemanovo, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 1
Se ofrece un complejo de producción y almacén para la venta. Situado en el distrito de Naro-…
$5,69M
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Almacén 2 949 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 2 949 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 2 949 m²
Piso 1
Soluciones de planificación flexibles con posibilidad de ABC. - sistemas de control de acces…
$42,795
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Almacén 16 042 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 16 042 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 16 042 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 16042 m…
$283,974
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Almacén 4 842 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 4 842 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 4 842 m²
Piso 1
ID: L8043 Clase Un complejo de almacén ofrece para alquilar una superficie de 4111,75 metros…
$53,995
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Almacén 9 716 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 9 716 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 9 716 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 9716 m2…
$171,992
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Almacén 1 649 m² en Kalininets, Rusia
Almacén 1 649 m²
Kalininets, Rusia
Área 1 649 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Naro-Fominsk, Kalininets p. 25, 1 pl…
$23,927
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