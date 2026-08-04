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Almacenes en venta en Mendeleyevsky District, Rusia

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Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie
3
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3 propiedades total found
Almacén 8 502 m² en Tatarskie Celny, Rusia
Almacén 8 502 m²
Tatarskie Celny, Rusia
Área 8 502 m²
Piso 1
En el territorio del parque industrial, es posible construir un edificio de cualquier config…
$99,981
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Almacén 26 089 m² en Tatarskie Celny, Rusia
Almacén 26 089 m²
Tatarskie Celny, Rusia
Área 26 089 m²
Piso 1
En el territorio del parque industrial, es posible construir un edificio de cualquier config…
$240,820
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Almacén 17 784 m² en Tatarskie Celny, Rusia
Almacén 17 784 m²
Tatarskie Celny, Rusia
Área 17 784 m²
Piso 1
En el territorio del parque industrial, es posible construir un edificio de cualquier config…
$209,134
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Tipos de propiedades en Mendeleyevsky District

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