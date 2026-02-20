Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Mamonovskij gorodskoj okrug
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Mamonovskij gorodskoj okrug, Rusia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Mamonovo, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Mamonovo, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/5
Vendo un amplio apartamento de 65 metros cuadrados en una casa de ladrillos en el segundo pi…
$70,354
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Mamonovskij gorodskoj okrug, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir