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Almacenes en venta en Lyuberetsky District, Rusia

Tomilino
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25 propiedades total found
Almacén 2 372 m² en Liúbertsy, Rusia
Almacén 2 372 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 2 372 m²
Piso 1
Se ofrece un complejo de propiedades calentadas clase B para alquilar. Región de Moscú, g Li…
$29,695
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Almacén 10 900 m² en Dzerzhinsky, Rusia
Almacén 10 900 m²
Dzerzhinsky, Rusia
Área 10 900 m²
Piso 1
Carga 6 toneladas/m2. Cuadrícula de columna 6-12-24. 2 elevadores de pasajeros de carga (GP …
$184,974
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Almacén 835 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 835 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 835 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13784
$1,44M
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Almacén 5 000 m² en Kraskovo, Rusia
Almacén 5 000 m²
Kraskovo, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Una clase C zona abierta se ofrece para alquilar. Región de Moscú, g Lyubertsy, Kraskovo, pa…
$13,910
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Almacén 2 960 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 2 960 m²
Tomilino, Rusia
Área 2 960 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, g Lyuberts…
$52,942
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Almacén 1 034 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 1 034 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 1 034 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13785
$1,79M
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Almacén 615 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 615 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 615 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13782
$1,06M
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Almacén 2 083 m² en Kraskovo, Rusia
Almacén 2 083 m²
Kraskovo, Rusia
Área 2 083 m²
Piso 1
Una clase B planta de producción se ofrece para alquiler. Región de Moscú, g Lyubertsy, Kras…
$14,487
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Almacén 4 095 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 4 095 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 4 095 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13791
$8,48M
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Almacén 1 635 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 1 635 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 1 635 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13787
$2,83M
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Almacén 818 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 818 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 818 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13783
$1,41M
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Almacén 9 500 m² en Liúbertsy, Rusia
Almacén 9 500 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 9 500 m²
Piso 1
Se ofrece un complejo de producción y almacén para la venta. La superficie total de los edif…
$9,54M
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Almacén 602 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 602 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 602 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13781
$1,04M
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Almacén 4 395 m² en Motyakovo, Rusia
Almacén 4 395 m²
Motyakovo, Rusia
Área 4 395 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén caliente calentado de clase B+ para alquilar. Región de Moscú, d Lyuber…
$52,401
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Almacén 1 512 m² en Chkalovo, Rusia
Almacén 1 512 m²
Chkalovo, Rusia
Área 1 512 m²
Piso 1
ID: L5295 Espacio de almacén industrial ligero está disponible para alquiler. Ubicación: Reg…
$27,041
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Almacén 2 200 m² en Motyakovo, Rusia
Almacén 2 200 m²
Motyakovo, Rusia
Área 2 200 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, g Lyubertsy, aldea Mot…
$26,230
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Almacén 3 050 m² en Kraskovo, Rusia
Almacén 3 050 m²
Kraskovo, Rusia
Área 3 050 m²
Piso 3
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, g Lyubertsy, Kraskovo,…
$24,245
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Almacén 4 395 m² en Motyakovo, Rusia
Almacén 4 395 m²
Motyakovo, Rusia
Área 4 395 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de clase B+ cálido para la venta. Región de Moscú, d Lyubertsy, pueblo …
$5,24M
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Almacén 7 923 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 7 923 m²
Tomilino, Rusia
Área 7 923 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, g Lyuberts…
$141,696
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Almacén 30 000 m² en Kraskovo, Rusia
Almacén 30 000 m²
Kraskovo, Rusia
Área 30 000 m²
Piso 1
Una clase B complejo de propiedades se ofrece a la venta. Región de Moscú, g Lyubertsy, Kras…
$29,81M
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Almacén 1 203 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 1 203 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 1 203 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13786
$2,08M
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Almacén 5 504 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 5 504 m²
Tomilino, Rusia
Área 5 504 m²
Piso 1
Una clase B complejo de propiedades calentadas se ofrece a la venta. Región de Moscú, g Lyub…
$6,56M
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Almacén 8 600 m² en Dzerzhinsky, Rusia
Almacén 8 600 m²
Dzerzhinsky, Rusia
Área 8 600 m²
Piso 1
El complejo Warehouse de clase "B" se encuentra a 500 metros de la carretera Moscú Ring Road…
$123,897
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Almacén 4 165 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 4 165 m²
Tomilino, Rusia
Área 4 165 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, g Lyuberts…
$74,493
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Almacén 2 963 m² en Kraskovo, Rusia
Almacén 2 963 m²
Kraskovo, Rusia
Área 2 963 m²
Piso 2
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, g Lyubertsy, Kraskovo,…
$23,551
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Tipos de propiedades en Lyuberetsky District

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