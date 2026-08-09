Oficinas en Venta en Lyuberetsky District, Rusia

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46 propiedades total found
Oficina 67 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 67 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 67 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$276,112
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$88,650
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Oficina 24 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 24 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 24 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$102,154
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TekceTekce
Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$88,650
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$94,027
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Oficina 28 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 28 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 28 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$129,186
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Oficina 67 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 67 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 67 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$274,413
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Oficina 62 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 62 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 62 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$253,714
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$88,650
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Oficina 28 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 28 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 28 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$133,362
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Oficina 24 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 24 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 24 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$103,373
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
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Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$94,444
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Oficina 24 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 24 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 24 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$113,125
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$95,473
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Oficina 24 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 24 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 24 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$111,906
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Oficina 67 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 67 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 67 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$285,451
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$90,329
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$91,100
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$89,930
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Oficina 28 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 28 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 28 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$116,657
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Oficina 20 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$89,043
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Oficina 20 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$89,043
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Liúbertsy, Rusia
Área 20 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$90,698
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Oficina 62 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 62 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 62 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$252,154
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Oficina 62 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 62 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 62 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$257,615
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Oficina 67 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 67 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 67 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$274,413
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Oficina 62 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 62 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 62 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$263,856
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Oficina 24 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 24 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 24 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$101,544
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Oficina 24 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 24 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 24 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$107,944
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Oficina 24 m² en Liúbertsy, Rusia
Oficina 24 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 24 m²
El complejo es un edificio de 27 plantas con un centro de negocios de clase B+. El proyecto …
$102,764
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