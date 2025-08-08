Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Lyuban
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Lyuban, Rusia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Lyuban, Rusia
Casa 3 habitaciones
Lyuban, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/2
Venta casa de dos plantas con una superficie total de 95.8 metros cuadrados. metros en el si…
$62,499
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir