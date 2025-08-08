Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Lyuban
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Lyuban, Rusia

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Lyuban, Rusia
Casa 3 habitaciones
Lyuban, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/2
Venta casa de dos plantas con una superficie total de 95.8 metros cuadrados. metros en el si…
$62,499
