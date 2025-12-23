Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Lotinapelto District
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Lotinapelto District, Rusia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 785 m² en Lodeynoye Pole, Rusia
Propiedad comercial 785 m²
Lodeynoye Pole, Rusia
Área 785 m²
Piso 1/2
Art. 54854748. En Lodein Field, dos edificios separados en una parcela de 0,5 hectáreas se v…
$501,265
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 1 500 m² en Lodeynoye Pole, Rusia
Propiedad comercial 1 500 m²
Lodeynoye Pole, Rusia
Área 1 500 m²
Número de plantas 2
Art. 54854748. Dos edificios y una parcela de terreno de 0,5 hectáreas están en venta. La pr…
$351,218
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir