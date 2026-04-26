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Casas del mar en Venta en Levokumsky District, Rusia

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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Levokumsky District, Rusia
Casa 6 habitaciones
Levokumsky District, Rusia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 85 m²
Piso 2/2
Una encantadora casa de vacaciones junto al mar de tres apartamentos en venta en el hermoso …
$811,880
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Agencia
International real estate agency Habita
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