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Almacenes en venta en Kstovsky District, Rusia

bienes raíces comerciales
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8 propiedades total found
Almacén 1 500 m² en Kstovsky District, Rusia
Almacén 1 500 m²
Kstovsky District, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. Región de Nizhny Novgorod, distrito …
$1,36M
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Almacén 3 000 m² en Kstovsky District, Rusia
Almacén 3 000 m²
Kstovsky District, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Clase Un almacén calentado se ofrece para alquiler. Región de Nizhny Novgorod, distrito de K…
$27,613
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Almacén 6 000 m² en Kstovsky District, Rusia
Almacén 6 000 m²
Kstovsky District, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
Clase Un almacén calentado se ofrece para alquiler. Región de Nizhny Novgorod, distrito de K…
$55,226
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Almacén 9 000 m² en Kstovsky District, Rusia
Almacén 9 000 m²
Kstovsky District, Rusia
Área 9 000 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. Región de Nizhny Novgorod, distrito …
$8,17M
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Almacén 3 000 m² en Kstovsky District, Rusia
Almacén 3 000 m²
Kstovsky District, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. Región de Nizhny Novgorod, distrito …
$2,72M
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Almacén 9 000 m² en Kstovsky District, Rusia
Almacén 9 000 m²
Kstovsky District, Rusia
Área 9 000 m²
Piso 1
Clase Un almacén calentado se ofrece para alquiler. Región de Nizhny Novgorod, distrito de K…
$82,839
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Almacén 1 500 m² en Kstovsky District, Rusia
Almacén 1 500 m²
Kstovsky District, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Clase Un almacén calentado se ofrece para alquiler. Región de Nizhny Novgorod, distrito de K…
$13,807
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Almacén 6 000 m² en Kstovsky District, Rusia
Almacén 6 000 m²
Kstovsky District, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. Región de Nizhny Novgorod, distrito …
$5,45M
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