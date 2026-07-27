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Locales comerciales en venta en Krasnoyarsk Urban Okrug, Rusia

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Propiedad comercial 4 167 m² en Krasnoyarsk, Rusia
Propiedad comercial 4 167 m²
Krasnoyarsk, Rusia
Área 4 167 m²
Número de plantas 9
🏛️ Premium Medical Center on the Yenisei Embankment9 plantas de grandeza panorámica. Un acti…
$8,59M
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