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Almacenes en venta en Krasnogorsky District, Rusia

Otradnoe
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Krasnogorsk
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9 propiedades total found
Almacén 1 400 m² en Krasnogorsk, Rusia
Almacén 1 400 m²
Krasnogorsk, Rusia
Área 1 400 m²
Piso 3
ID: L4979 Se ofrece espacio de producción y almacén para alquiler. Ubicación: Región de Mosc…
$17,392
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Almacén 1 400 m² en Krasnogorsk, Rusia
Almacén 1 400 m²
Krasnogorsk, Rusia
Área 1 400 m²
Piso 3
ID: L5859 . Se ofrece espacio de producción y almacén para alquiler. Ubicación: Región de Mo…
$17,392
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Almacén 9 005 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 9 005 m²
Otradnoe, Rusia
Área 9 005 m²
Piso 1
ID: w11957 Clase A almacén se ofrece a la venta. Se encuentra en el noroeste de Moscú, a lo …
$19,25M
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Almacén 9 216 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 9 216 m²
Otradnoe, Rusia
Área 9 216 m²
Piso 1
Construcción moderna de almacén forma rectangular, marco de metal de acero, estructuras de c…
$19,46M
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Almacén 1 944 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 1 944 m²
Otradnoe, Rusia
Área 1 944 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Krasnogorsk, localida…
$4,11M
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Almacén 1 511 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 1 511 m²
Otradnoe, Rusia
Área 1 511 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Krasnogorsk, localida…
$3,19M
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Almacén 8 389 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 8 389 m²
Otradnoe, Rusia
Área 8 389 m²
Piso 1
Construcción moderna de almacén forma rectangular, marco de metal de acero, estructuras de c…
$17,72M
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Almacén 1 656 m² en Otradnoe, Rusia
Almacén 1 656 m²
Otradnoe, Rusia
Área 1 656 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Krasnogorsk, localida…
$3,50M
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Almacén 1 400 m² en Krasnogorsk, Rusia
Almacén 1 400 m²
Krasnogorsk, Rusia
Área 1 400 m²
Piso 6
ID: L5857 . Se ofrece espacio de producción y almacén para alquiler. Ubicación: Región de Mo…
$17,392
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Tipos de propiedades en Krasnogorsky District

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