Apartamentos en venta en Kirovsk, Rusia

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kirovsk, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Kirovsk, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/9
Cómodo, moderno, acogedor apartamento de dos habitaciones se ofrece. Luz, soleada, ventanas …
$99,058
