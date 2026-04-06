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Almacenes en venta en Khimki Urban Okrug, Rusia

Jimki
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12 propiedades total found
Almacén 3 390 m² en Khimki Urban Okrug, Rusia
Almacén 3 390 m²
Khimki Urban Okrug, Rusia
Área 3 390 m²
Piso 1
Sherrison FEZ microdistrito. 14 km de la carretera de circunvalación de Moscú por la carrete…
$62,195
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Almacén 3 429 m² en Jimki, Rusia
Almacén 3 429 m²
Jimki, Rusia
Área 3 429 m²
Piso 1
1 y 1.143 metros cuadrados, 2 y 1.141,6 metros cuadrados, 3 y 1.144,3 m2 La altura de los te…
$6,74M
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Almacén 1 500 m² en Jimki, Rusia
Almacén 1 500 m²
Jimki, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
altura de los techos: el área de trabajo es de 7m2, en el skate - 9m2 (apto para almacenamie…
$27,986
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Almacén 4 390 m² en Perepecino, Rusia
Almacén 4 390 m²
Perepecino, Rusia
Área 4 390 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, distrito de Solnechnog…
$68,255
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Almacén 5 184 m² en Jimki, Rusia
Almacén 5 184 m²
Jimki, Rusia
Área 5 184 m²
Piso 1
1 y 1.731 metros cuadrados, 2 y 1.726 metros cuadrados, 3 y 1.727 metros cuadrados. La altur…
$10,19M
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Almacén 2 000 m² en Jimki, Rusia
Almacén 2 000 m²
Jimki, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Khimki, mkr Skhodnya…
$37,315
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Almacén 2 000 m² en Jimki, Rusia
Almacén 2 000 m²
Jimki, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Khimki, mkr Podrezko…
$26,120
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Almacén 4 446 m² en Perepecino, Rusia
Almacén 4 446 m²
Perepecino, Rusia
Área 4 446 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Solnechnogorsk, pueblo d…
$78,711
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Almacén 1 721 m² en Jimki, Rusia
Almacén 1 721 m²
Jimki, Rusia
Área 1 721 m²
Piso 1
1 y 575 metros cuadrados, 2 y 573 metros cuadrados, 3 y 573 metros cuadrados. La altura de l…
$3,39M
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Almacén 3 800 m² en Jimki, Rusia
Almacén 3 800 m²
Jimki, Rusia
Área 3 800 m²
Piso 1
Una base única está a la venta, ya 90% ocupado por los inquilinos, aportando un ingreso pasi…
$2,72M
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Almacén 8 250 m² en Perepecino, Rusia
Almacén 8 250 m²
Perepecino, Rusia
Área 8 250 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, distrito de Solnechnogorsk, pueblo d…
$146,057
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Almacén 3 368 m² en Jimki, Rusia
Almacén 3 368 m²
Jimki, Rusia
Área 3 368 m²
Piso 3
2 ascensores de carga. Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w14162
$7,45M
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