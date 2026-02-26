Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Khimki Urban Okrug, Rusia

Jimki
7
9 propiedades total found
Propiedad comercial 84 m² en Jimki, Rusia
Propiedad comercial 84 m²
Jimki, Rusia
Área 84 m²
$365,772
Oficina 145 m² en Jimki, Rusia
Oficina 145 m²
Jimki, Rusia
Área 145 m²
Piso 1
ID: L12175 Venta de espacio al por menor PSN 145.6 m2 en la zona del centro comercial Mega K…
$680,739
Oficina 1 300 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 300 m²
Jimki, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 19
ID: L5208 ATENCIÓN BUYERS: FOR SALE es toda la planta 19 en el edificio moderno del centro d…
$3,71M
Oficina 145 m² en Jimki, Rusia
Oficina 145 m²
Jimki, Rusia
Área 145 m²
Piso 1
ID: L12174 Venta de espacio al por menor PSN 145.6 m2 en la zona del centro comercial Mega K…
$680,739
Oficina 1 397 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 397 m²
Jimki, Rusia
Área 1 397 m²
Piso 9
ID: L7072 Estimado Inquilino, le ofrecemos alquilar en el espacio de oficinas BC "Khimki" 13…
$27,682
Oficina 1 300 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 300 m²
Jimki, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 2
ID: L8062 Ofrecemos para alquiler espacio de oficina de 1300 m2 en el segundo piso en el cen…
$25,755
Oficina 2 035 m² en Khimki Urban Okrug, Rusia
Oficina 2 035 m²
Khimki Urban Okrug, Rusia
Área 2 035 m²
Piso 7
ID: L6636 Espacio de oficina sin acabado Zona: 2000.0m2 Piso: 7 Sobre el edificio: Sherland…
$22,570
Oficina 1 300 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 300 m²
Jimki, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 19
ID: L8061 Oficina de 1.300 m2 en el piso 19 en el centro de negocios Country Park se ofrece …
$3,71M
Oficina 1 300 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 300 m²
Jimki, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 2
ID: L7069 Estimado Tenant, le invitamos a alquilar un espacio de oficina de 1300 m2 en el se…
$25,755
