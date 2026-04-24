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Almacenes en venta en Kalininsky District, Rusia

bienes raíces comerciales
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6 propiedades total found
Almacén 1 500 m² en Kalininsky District, Rusia
Almacén 1 500 m²
Kalininsky District, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. Tver region, Kalininsky district, Bo…
$1,10M
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Almacén 4 500 m² en Kalininsky District, Rusia
Almacén 4 500 m²
Kalininsky District, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 4500 m2…
$43,648
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Almacén 1 500 m² en Kalininsky District, Rusia
Almacén 1 500 m²
Kalininsky District, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Clase Un almacén calentado se ofrece para alquiler. Tver region, Kalininsky district, Borovl…
$14,549
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Almacén 3 000 m² en Kalininsky District, Rusia
Almacén 3 000 m²
Kalininsky District, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. Tver region, Kalininsky district, Bo…
$2,20M
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Almacén 4 500 m² en Kalininsky District, Rusia
Almacén 4 500 m²
Kalininsky District, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. Tver region, Kalininsky district, Bo…
$3,30M
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Almacén 3 000 m² en Kalininsky District, Rusia
Almacén 3 000 m²
Kalininsky District, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Clase Un almacén calentado se ofrece para alquiler. Tver region, Kalininsky district, Borovl…
$29,099
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