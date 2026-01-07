Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Óblast de Kaliningrado
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Casa

Alquile casas independientes por día en Óblast de Kaliningrado, Rusia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 1 habitación en Zelenogradsky District, Rusia
Casa 1 habitación
Zelenogradsky District, Rusia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Número de plantas 1
Oferta exclusiva en un lugar ecológicamente limpio, en los suburbios de la ciudad balneario …
$74
por noche
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir