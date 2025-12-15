Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Kaarosta District
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Kaarosta District, Rusia

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Novoselye, Rusia
Apartamento 1 habitación
Novoselye, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4/9
Ofrecemos un acogedor apartamento de 1k en alquiler. El complejo residencial NEWPITER fue co…
$439
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Novoselye, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Novoselye, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 5/13
¡No hay comisión! ¡Por primera vez! Alquilaré un nuevo apartamento moderno de 2 habitaciones…
$502
por mes
