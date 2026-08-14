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Casas de campo en venta en Óblast de Irkutsk, Rusia

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Casa de campo 5 habitaciones en Irkutsk, Rusia
Casa de campo 5 habitaciones
Irkutsk, Rusia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Venderé 3 casas, 3 parcelas de tierra, formadas en una sola parcela de 35 acres, sin cercas,…
$603,131
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