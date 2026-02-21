Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Rusia
  3. Gusevsky District
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Gusevsky District, Rusia

1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Gusev, Rusia
Apartamento 1 habitación
Gusev, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 3/3
Inmuebles en pueblos históricos y pequeños de la región de Kaliningrad. Todos con su propia …
$31,920
Parámetros de las propiedades en Gusevsky District, Rusia

Baratos
De lujo
