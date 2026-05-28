Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Guryevsky District
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Guryevsky District, Rusia

;
adosados
3
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa en Medvedevka, Rusia
Casa
Medvedevka, Rusia
Área 219 m²
Ofrezco a la venta una casa moderna de 218.5 metros cuadrados. en el estilo del minimalismo …
$634,669
Dejar una solicitud
Casa en Doroznyj, Rusia
Casa
Doroznyj, Rusia
Área 253 m²
La casa en el pueblo cerrado de élite de City Village, a 500 metros de la ciudad, rodeado de…
$451,320
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Guryevsky District, Rusia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista al lago
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir