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Casas con Jardín en Venta en Guryevsky District, Rusia

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adosados
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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Pribrezhnoye, Rusia
Casa 5 habitaciones
Pribrezhnoye, Rusia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Número de plantas 2
¿Está buscando una casa de vacaciones premium en una excelente ubicación?Ofrecemos un comple…
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Agencia
Ненахова
Idiomas hablados
Русский
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Parámetros de las propiedades en Guryevsky District, Rusia

con Garaje
con Terraza
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo
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