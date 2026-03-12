Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Guryevsky District
  4. Residencial
  5. Bungalow

Bungalow en venta en Guryevsky District, Rusia

Bungalow Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Rodniki, Rusia
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Rodniki, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 117 m²
Número de plantas 1
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ненахова
Idiomas hablados
Русский
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Guryevsky District, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir