Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. gorodskoj okrug Serpuhov
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en gorodskoj okrug Serpuhov, Rusia

bienes raíces comerciales
5
Almacén Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Almacén 1 500 m² en Borisovo, Rusia
Almacén 1 500 m²
Borisovo, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: w10936 Un hangar de 1500 m2 está en alquiler, una puerta a nivel "0", altura de trabajo …
$9,317
Dejar una solicitud
Almacén 6 500 m² en gorodskoj okrug Serpuhov, Rusia
Almacén 6 500 m²
gorodskoj okrug Serpuhov, Rusia
Área 6 500 m²
Piso 1
ID: w6766 Complejo de producción con una superficie de 7500 m2 se ofrece a la venta. De los …
$10,99M
Dejar una solicitud
Almacén 1 620 m² en Sérpujov, Rusia
Almacén 1 620 m²
Sérpujov, Rusia
Área 1 620 m²
Piso 1
ID: w12275 Almacenamiento frío Clase C para alquiler. Región de Moscú, Serpukhov, Severnoye …
$10,062
Dejar una solicitud
Almacén 19 000 m² en Kargasino, Rusia
Almacén 19 000 m²
Kargasino, Rusia
Área 19 000 m²
Piso 1
PH Venta de la finca para restauración o reconstrucción para almacén, producción. Electricid…
$1,58M
Dejar una solicitud
Almacén 6 480 m² en Sérpujov, Rusia
Almacén 6 480 m²
Sérpujov, Rusia
Área 6 480 m²
Piso 1
Una clase C almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, g Serpukhov, carretera no…
$40,249
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir