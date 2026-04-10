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Almacenes en venta en municipalnyj okrug Istra, Rusia

bienes raíces comerciales
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24 propiedades total found
Almacén 20 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 20 000 m²
Piso 1
Construir-to-Suit: clase moderna Un almacén calentado Superficie total: 20.000 m2. Es posib…
$314,338
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Almacén 59 500 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 59 500 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 59 500 m²
Piso 1
¡Construir a llevar! Clase calentada Un almacén en alquiler. La superficie total es de 59.50…
$935,157
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Almacén 7 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 7 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 1
Parque Industrial "Novopetrovskoye": la solución ideal para el negocio Almacén, clase A. Si…
$110,018
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Almacén 20 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 20 000 m²
Piso 1
Construir-to-Suit: clase moderna Un almacén calentado Superficie total: 20.000 m2. Es posib…
$31,43M
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Almacén 10 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 10 000 m²
Piso 1
¡Construir a llevar! Clase calentada Un almacén en alquiler. La superficie total de 10.000 m…
$157,169
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Almacén 100 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Istra, pueblo de Petrovsky, ter IPSK…
$2,81M
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Almacén 20 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 20 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Istra, pueblo de Petrovsky, ter IPSK…
$360,180
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Almacén 59 500 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 59 500 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 59 500 m²
Piso 1
Build-to-Suit: calefacción moderna Clase A almacén en alquiler Superficie total: 59.500 m2.…
$935,157
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Almacén 7 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 7 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 1
Parque Industrial "Novopetrovskoye" clase "A" se encuentra a 78 km. en la dirección oeste de…
$110,018
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Almacén 9 489 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 9 489 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 9 489 m²
Piso 1
Clase Un área de almacén se ofrece para alquiler. La superficie total es de 9489 m2. De ello…
$177,723
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Almacén 12 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 12 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 12 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Istra, pueblo de Petrovsky, ter IPSK…
$216,108
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Almacén 30 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 30 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 30 000 m²
Piso 1
¡Construir a llevar! Clase calentada Un almacén en alquiler. Superficie total de 30.000 m2 (…
$471,508
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Almacén 10 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 10 000 m²
Piso 1
Construir-to-Suit: clase moderna Un almacén calentado Superficie total: 10.000 m2. Es posib…
$157,169
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Almacén 6 620 m² en Rumancevo, Rusia
Almacén 6 620 m²
Rumancevo, Rusia
Área 6 620 m²
Piso 1
El complejo de producción, situado a 50 km de la carretera de circunvalación de Moscú, la pr…
$7,34M
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Almacén 6 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 6 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Istra, pueblo de Petrovsky, ter IPSK…
$108,054
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Almacén 100 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Parque Industrial "Novopetrovskoye" clase "A" se encuentra a 78 km. en la dirección oeste de…
$157,17M
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Almacén 50 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 50 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 50 000 m²
Piso 1
Construir-to-Suit: clase moderna Un almacén calentado Superficie total: 50.000 m2. Es posib…
$78,58M
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Almacén 100 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Construir-to-Suit: clase moderna Un almacén calentado Superficie total: 119.000 m2. Es posi…
$1,87M
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Almacén 100 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Parque Industrial "Novopetrovskoye" clase "A" se encuentra a 78 km. en la dirección oeste de…
$3,74M
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Almacén 50 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 50 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 50 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Istra, pueblo de Petrovsky, ter IPSK…
$900,449
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Almacén 20 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 20 000 m²
Piso 1
¡Construir a llevar! Clase calentada Un almacén en alquiler. Superficie total de 20.000 m2 (…
$314,338
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Almacén 30 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 30 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 30 000 m²
Piso 1
Construir-to-Suit: clase moderna Un almacén calentado Superficie total: 30.000 m2. Es posib…
$471,508
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Almacén 100 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
¡Construir a llevar! Clase calentada Un almacén en alquiler. La superficie total es de 119.0…
$1,87M
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Almacén 10 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 10 000 m²
Piso 1
Construir-to-Suit: clase moderna Un almacén calentado Superficie total: 10.000 m2. Es posib…
$15,72M
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