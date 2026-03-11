Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. City district Stupino
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en City district Stupino, Rusia

Almacén 2 220 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 2 220 m²
Stúpino, Rusia
Área 2 220 m²
Piso 1
Una clase B caliente almacén caliente se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Stupino, cal…
$25,958
Almacén 1 500 m² en Ivanovskoye, Rusia
Almacén 1 500 m²
Ivanovskoye, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Stupino, pueblo de Iva…
$17,348
Almacén 3 441 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 3 441 m²
Stúpino, Rusia
Área 3 441 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén con una superficie total de 3441 m2 para alquilar. Situado en el sur de…
$40,235
Almacén 4 707 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 4 707 m²
Stúpino, Rusia
Área 4 707 m²
Piso 1
Se ofrece una superficie de producción y almacén de 4706,5 m2 para alquilar. Ubicación: MO, …
$55,032
Almacén 1 577 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 1 577 m²
Stúpino, Rusia
Área 1 577 m²
Piso 1
ID: L7385 La superficie total del local es de 1576,50 m2. Las instalaciones tienen 7 plantas…
$3,687
Almacén 6 696 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 6 696 m²
Stúpino, Rusia
Área 6 696 m²
Piso 1
Se ofrece una superficie de producción y almacén de 6696 m2 para alquilar. Ubicación: MO, St…
$78,295
Almacén 2 777 m² en Stúpino, Rusia
Almacén 2 777 m²
Stúpino, Rusia
Área 2 777 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén frío con una superficie de 2776.8 m2. Ubicación: MO, Stupino, a 80 km d…
$21,646
Almacén 7 950 m² en Mikhnevo, Rusia
Almacén 7 950 m²
Mikhnevo, Rusia
Área 7 950 m²
Piso 1
“Instalaciones de producción: 6150 metros cuadrados. Locales de oficina: 1800 metros cuadrad…
$4,47M
Almacén 2 628 m² en City district Stupino, Rusia
Almacén 2 628 m²
City district Stupino, Rusia
Área 2 628 m²
Piso 1
En venta se ofrece un complejo de almacén con parcela. 14235 +/- 42 cunas en la zona industr…
$2,24M
