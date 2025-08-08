Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Bolshemurashkinsky District, Rusia

1 propiedad total found
Casa en Bolshoye Murashkino, Rusia
Casa
Bolshoye Murashkino, Rusia
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venderé esta casa 180m2 de buena calidad. La casa de ladrillo rojo. En el exterior, la casa …
$78,156
