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Almacenes en venta en Bogorodsky city district, Rusia

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Obukhovo
16
Noguinsk
13
Staraya Kupavna
7
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58 propiedades total found
Almacén 5 904 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 5 904 m²
Noguinsk, Rusia
Área 5 904 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$9,45M
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Almacén 22 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 22 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 22 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-P…
$372,932
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Almacén 2 160 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 2 160 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 2 160 m²
Piso 1
Hay una oficina caliente de 50 m2 derribado por 20-25 m2 ID: w14432
$14,406
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Almacén 9 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 9 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 9 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-P…
$152,563
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Almacén 1 368 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 1 368 m²
Noguinsk, Rusia
Área 1 368 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$24,330
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Almacén 1 368 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 1 368 m²
Noguinsk, Rusia
Área 1 368 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$2,19M
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Almacén 5 904 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 5 904 m²
Noguinsk, Rusia
Área 5 904 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$105,003
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Almacén 23 616 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 23 616 m²
Noguinsk, Rusia
Área 23 616 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$37,80M
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Almacén 12 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 12 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 12 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-P…
$203,417
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Almacén 1 512 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 1 512 m²
Noguinsk, Rusia
Área 1 512 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$2,42M
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Almacén 11 808 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 11 808 m²
Noguinsk, Rusia
Área 11 808 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$18,90M
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Almacén 1 500 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 1 500 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Noginsk, Staraya Kupav…
$16,952
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Almacén 11 808 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 11 808 m²
Noguinsk, Rusia
Área 11 808 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$210,007
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Almacén 1 512 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 1 512 m²
Noguinsk, Rusia
Área 1 512 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$26,891
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Almacén 23 616 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 23 616 m²
Noguinsk, Rusia
Área 23 616 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$420,013
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Almacén 15 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 15 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 15 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, RP Obukhovo, ter Atlant Par…
$283,450
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Almacén 2 200 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 2 200 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 2 200 m²
Piso 1
Ubicación: Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bolshaya Bunkovo, Proletarskaya str., 12 Sup…
$26,41M
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Almacén 1 000 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 1 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 1 000 m²
Piso 1
Ubicación: Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bolshaya Bunkovo, Proletarskaya str., 12 Sup…
$11,338
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Almacén 5 904 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 5 904 m²
Noguinsk, Rusia
Área 5 904 m²
Piso 1
Venta Complejo de producción y almacén de clase "A" Un área protegida con videovigilancia. …
$9,45M
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Almacén 10 474 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 10 474 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 10 474 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Noginsk, carretera te…
$12,57M
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Almacén 20 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 20 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 20 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$347,165
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Almacén 12 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 12 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 12 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$208,299
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Almacén 5 184 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 5 184 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 5 184 m²
Piso 1
En venta se ofrece calentada cálida clase de almacén A. Región de Moscú, Noginsk, carretera …
$6,22M
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Almacén 6 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 6 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$104,150
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Almacén 7 312 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 7 312 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 7 312 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bolshaya Bunkovo,…
$118,991
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Almacén 1 850 m² en Kudinovo, Rusia
Almacén 1 850 m²
Kudinovo, Rusia
Área 1 850 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Kud…
$25,911
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Almacén 3 751 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 3 751 m²
Obukhovo, Rusia
Área 3 751 m²
Piso 1
F-A: Se ofrece un almacén Clase "A" para alquilar. Ubicación: MO, Noginsk, RP Obukhovo, a 25…
$60,456
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Almacén 100 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 100 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$2,12M
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Almacén 7 500 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 7 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 7 500 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén calentado para la venta. Región de Moscú, Noginsk, pueblo de …
$9,00M
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Almacén 1 500 m² en Bogorodsky city district, Rusia
Almacén 1 500 m²
Bogorodsky city district, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
El almacén Clase B calentaba 1500 m2 Ubicación: Parque Industrial M7 – M12, Región de Moscú…
$20,008
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Tipos de propiedades en Bogorodsky city district

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