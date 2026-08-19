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Locales comerciales en venta en Bogorodsky city district, Rusia

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Obukhovo
16
Noguinsk
12
Staraya Kupavna
8
60 propiedades total found
Propiedad comercial 576 m² en Elektrougli, Rusia
Propiedad comercial 576 m²
Elektrougli, Rusia
Área 576 m²
El espacio comercial ocupa la primera planta y la planta baja de un edificio de 5 plantas co…
$548,879
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Propiedad comercial 811 m² en Elektrougli, Rusia
Propiedad comercial 811 m²
Elektrougli, Rusia
Área 811 m²
El espacio comercial ocupa la primera planta y la planta baja de un edificio de 5 plantas co…
$772,796
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Almacén 3 000 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 3 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
ID: L7832 Edificios de producción y almacén de clase “A” en el formato Light Industrial se o…
$3,18M
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Almacén 1 368 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 1 368 m²
Noguinsk, Rusia
Área 1 368 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$1,93M
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Almacén 5 184 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 5 184 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 5 184 m²
Piso 1
En venta se ofrece calentada cálida clase de almacén A. Región de Moscú, Noginsk, carretera …
$5,50M
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Almacén 3 751 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 3 751 m²
Obukhovo, Rusia
Área 3 751 m²
Piso 1
F-A: Se ofrece un almacén Clase "A" para alquilar. Ubicación: MO, Noginsk, RP Obukhovo, a 25…
$53,383
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TekceTekce
Almacén 4 500 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 4 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
ID: L7835 Los edificios de producción y almacén de clase libre en un nuevo parque industrial…
$4,77M
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Almacén 1 200 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 1 200 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 1 200 m²
Piso 1
Ubicación: Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bolshaya Bunkovo, Proletarskaya str., 12 Car…
$12,014
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Almacén 25 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 25 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 25 000 m²
Piso 1
Alquiler de almacén clase "A" Ubicación: Región de Moscú, distrito de Noginsky Acceso conve…
$417,150
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Almacén 864 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 864 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 864 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bolshaya Bunkovo, …
$915,885
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Almacén 1 368 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 1 368 m²
Noguinsk, Rusia
Área 1 368 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$16,113
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Almacén 1 878 m² en Kudinovo, Rusia
Almacén 1 878 m²
Kudinovo, Rusia
Área 1 878 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Kud…
$22,117
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Almacén 12 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 12 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 12 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-P…
$179,620
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Almacén 100 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 100 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$1,88M
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Almacén 10 474 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 10 474 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 10 474 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Noginsk, carretera te…
$11,10M
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Almacén 4 500 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 4 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
ID: L7836 Los edificios de producción y almacén de la clase “A” se ofrecen a la venta en un …
$4,77M
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Almacén 7 312 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 7 312 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 7 312 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bo…
$6,83M
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Almacén 1 835 m² en Bogorodsky city district, Rusia
Almacén 1 835 m²
Bogorodsky city district, Rusia
Área 1 835 m²
Piso 1
El almacén Clase B calentaba 1500 m2 Ubicación: Parque Industrial M7 – M12, Región de Moscú…
$18,371
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Almacén 2 160 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 2 160 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 2 160 m²
Piso 1
Hay una oficina caliente de 50 m2 derribado por 20-25 m2 ID: w14432
$12,721
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Almacén 14 624 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 14 624 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 14 624 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén de Clase A cálido para la venta. Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bo…
$13,66M
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Almacén 3 935 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 3 935 m²
Obukhovo, Rusia
Área 3 935 m²
Piso 1
Alquiler de almacén clase "A" Ubicación: Región de Moscú, distrito de Noginsky Acceso conve…
$46,343
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Almacén 50 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 50 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 50 000 m²
Piso 1
Alquiler de almacén clase "A" Ubicación: Región de Moscú, distrito de Noginsky Acceso conve…
$834,300
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Almacén 20 948 m² en Staraya Kupavna, Rusia
Almacén 20 948 m²
Staraya Kupavna, Rusia
Área 20 948 m²
Piso 1
En venta se ofrece calentada cálida clase de almacén A. Región de Moscú, Noginsk, carretera …
$22,21M
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Almacén 50 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 50 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 50 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park…
$766,378
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Almacén 22 000 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 22 000 m²
Obukhovo, Rusia
Área 22 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obukhovo-P…
$329,303
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Almacén 1 512 m² en Noguinsk, Rusia
Almacén 1 512 m²
Noguinsk, Rusia
Área 1 512 m²
Piso 1
El complejo de producción y almacén LIGHT INDUSTRIAL se encuentra a 45 km de la carretera de…
$17,809
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Almacén 3 847 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 3 847 m²
Obukhovo, Rusia
Área 3 847 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén Clase "A" para alquilar. Ubicación: MO, Noginsk, RP Obukhovo, a 25 km d…
$54,754
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Almacén 1 627 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 1 627 m²
Obukhovo, Rusia
Área 1 627 m²
Piso 1
Se ofrece un almacén Clase "A" para alquilar. Ubicación: MO, Noginsk, RP Obukhovo, a 25 km d…
$23,151
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Almacén 3 000 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 3 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
ID: L7833 Edificios de producción y almacén de clase “A” en el formato Light Industrial se o…
$3,18M
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Almacén 14 624 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 14 624 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 14 624 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bolshaya Bunkovo,…
$192,629
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