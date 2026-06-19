Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Balashikhinsky District
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Balashikhinsky District, Rusia

;
Balashija
27
Almacén Borrar
Eliminar
37 propiedades total found
Almacén 1 642 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 642 m²
Balashija, Rusia
Área 1 642 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13746
$3,46M
Dejar una solicitud
Almacén 602 m² en Balashija, Rusia
Almacén 602 m²
Balashija, Rusia
Área 602 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13400
$1,33M
Dejar una solicitud
Almacén 10 623 m² en Balashija, Rusia
Almacén 10 623 m²
Balashija, Rusia
Área 10 623 m²
Piso 1
En venta se ofrece clase de producción y almacén A (Light Industrial) de un gran desarrollad…
$20,27M
Dejar una solicitud
International Property AlertInternational Property Alert
Almacén 1 527 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 527 m²
Balashija, Rusia
Área 1 527 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13745
$3,22M
Dejar una solicitud
Almacén 980 m² en Balashija, Rusia
Almacén 980 m²
Balashija, Rusia
Área 980 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13744
$2,06M
Dejar una solicitud
Almacén 4 459 m² en Balashija, Rusia
Almacén 4 459 m²
Balashija, Rusia
Área 4 459 m²
Piso 1
En venta se ofrece clase de producción y almacén A (Light Industrial) de un gran desarrollad…
$8,58M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Almacén 8 914 m² en Balashija, Rusia
Almacén 8 914 m²
Balashija, Rusia
Área 8 914 m²
Piso 1
En venta se ofrece clase de producción y almacén A (Light Industrial) de un gran desarrollad…
$17,01M
Dejar una solicitud
Almacén 540 m² en Datlovka, Rusia
Almacén 540 m²
Datlovka, Rusia
Área 540 m²
Piso 1
Ofrecemos un local nuevo y tecnológico en un formato innovador con complejos de producción y…
$894,733
Dejar una solicitud
Almacén 1 440 m² en Datlovka, Rusia
Almacén 1 440 m²
Datlovka, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
Locales nuevos y tecnológicos en un parque innovador y único, construido en el formato de co…
$1,96M
Dejar una solicitud
Almacén 2 500 m² en Datlovka, Rusia
Almacén 2 500 m²
Datlovka, Rusia
Área 2 500 m²
Piso 1
El sitio está situado en la parte sudoriental del distrito de Balashikhi, de acuerdo con el …
$27,435
Dejar una solicitud
Almacén 5 322 m² en Balashija, Rusia
Almacén 5 322 m²
Balashija, Rusia
Área 5 322 m²
Piso 1
En venta se ofrece clase de producción y almacén A (Light Industrial) de un gran desarrollad…
$10,24M
Dejar una solicitud
Almacén 1 800 m² en Datlovka, Rusia
Almacén 1 800 m²
Datlovka, Rusia
Área 1 800 m²
Piso 1
Se ofrece un complejo de producción y almacén de 1800 m2 con posibilidad de división en bloq…
$18,519
Dejar una solicitud
Almacén 1 500 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 500 m²
Balashija, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Las dos puertas del nivel panda están equipadas con doclovers. Columnas de paso 6x5.8m. La a…
$18,519
Dejar una solicitud
Almacén 5 307 m² en Balashija, Rusia
Almacén 5 307 m²
Balashija, Rusia
Área 5 307 m²
Piso 1
En venta se ofrece clase de producción y almacén A (Light Industrial) de un gran desarrollad…
$10,21M
Dejar una solicitud
Almacén 818 m² en Balashija, Rusia
Almacén 818 m²
Balashija, Rusia
Área 818 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13401
$1,81M
Dejar una solicitud
Almacén 1 296 m² en Datlovka, Rusia
Almacén 1 296 m²
Datlovka, Rusia
Área 1 296 m²
Piso 1
Locales nuevos y tecnológicos en un parque innovador y único, construido en el formato de co…
$1,83M
Dejar una solicitud
Almacén 9 777 m² en Balashija, Rusia
Almacén 9 777 m²
Balashija, Rusia
Área 9 777 m²
Piso 1
En venta se ofrece clase de producción y almacén A (Light Industrial) de un gran desarrollad…
$18,65M
Dejar una solicitud
Almacén 1 034 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 034 m²
Balashija, Rusia
Área 1 034 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w12919
$2,28M
Dejar una solicitud
Almacén 1 500 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 500 m²
Balashija, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, g Balashikha, ter zona comunal occid…
$27,435
Dejar una solicitud
Almacén 2 410 m² en Balashija, Rusia
Almacén 2 410 m²
Balashija, Rusia
Área 2 410 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase A+. Región de Moscú, g Balashikha, mkr Saltykovka, Noso…
$49,588
Dejar una solicitud
Almacén 1 095 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 095 m²
Balashija, Rusia
Área 1 095 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13743
$2,31M
Dejar una solicitud
Almacén 7 000 m² en Balashikhinsky District, Rusia
Almacén 7 000 m²
Balashikhinsky District, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 3.000 m…
$184,506
Dejar una solicitud
Almacén 1 203 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 203 m²
Balashija, Rusia
Área 1 203 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13402
$2,66M
Dejar una solicitud
Almacén 1 635 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 635 m²
Balashija, Rusia
Área 1 635 m²
Piso 1
paso Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13403
$3,61M
Dejar una solicitud
Almacén 1 008 m² en Datlovka, Rusia
Almacén 1 008 m²
Datlovka, Rusia
Área 1 008 m²
Piso 1
Locales nuevos y tecnológicos en un parque innovador y único, construido en el formato de co…
$1,56M
Dejar una solicitud
Almacén 3 000 m² en Balashikhinsky District, Rusia
Almacén 3 000 m²
Balashikhinsky District, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Ofrecemos para alquilar una habitación en un moderno complejo de almacén de clase A. Actualm…
$79,074
Dejar una solicitud
Almacén 3 000 m² en Cernoe, Rusia
Almacén 3 000 m²
Cernoe, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén aislado C para alquiler. Región de Moscú, Balashikha, pueblo …
$34,979
Dejar una solicitud
Almacén 4 455 m² en Balashija, Rusia
Almacén 4 455 m²
Balashija, Rusia
Área 4 455 m²
Piso 1
En venta se ofrece clase de producción y almacén A (Light Industrial) de un gran desarrollad…
$8,57M
Dejar una solicitud
Almacén 3 054 m² en Balashija, Rusia
Almacén 3 054 m²
Balashija, Rusia
Área 3 054 m²
Piso 1
paso de la columna - 12x18 Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13748
$6,43M
Dejar una solicitud
Almacén 1 804 m² en Balashija, Rusia
Almacén 1 804 m²
Balashija, Rusia
Área 1 804 m²
Piso 1
paso Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w12918
$3,99M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Balashikhinsky District

bienes raíces comerciales
Realting.com
Ir