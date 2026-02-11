Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Bagrationovsky District, Rusia

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nivenskoye, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Nivenskoye, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 3/8
Oferta exclusiva en el complejo residencial "Fish Village" - un apartamento de dos habitacio…
$441,436
Apartamento 2 habitaciones en Nivenskoye, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Nivenskoye, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2/2
Vendo un apartamento de 2 habitaciones en la calle. Oilmen, Pos. Nivenskoye. 2 habitaciones…
$42,858
