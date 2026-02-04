Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rumanía
  3. Timiș
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Timis, Rumanía

Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 101 562 m² en Timișoara, Rumanía
Oficina 101 562 m²
Timișoara, Rumanía
Área 101 562 m²
Piso 1/1
Una rara plataforma industrial de 10.15 ha en el principal corredor de producción y logístic…
$25,23M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir