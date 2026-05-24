Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rumanía
  3. Sector 5
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Sector 5, Rumanía

;
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Prime Ultra-Central Investment | Exceptional Building Near Palace of the Parliament en Bucarest, Rumanía
Prime Ultra-Central Investment | Exceptional Building Near Palace of the Parliament
Bucarest, Rumanía
Área 888 m²
Número de plantas 4
Descubra una rara joya inmobiliaria en el corazón absoluto de Bucarest. Construido en 2012, …
$754,260
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir