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Áticos con Terraza en Venta Rumanía

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Ático Ático 5 habitaciones en Mamaia, Rumanía
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Ático Ático 5 habitaciones
Mamaia, Rumanía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 343 m²
Piso 8/8
Estamos racionalizando nuestros holdings y Villa designada Athena*s ático en venta. Como pri…
$808,684
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