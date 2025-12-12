Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rumanía
  3. Neamț
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Neamt, Rumanía

Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 205 282 m² en Sabaoani, Rumanía
Oficina 205 282 m²
Sabaoani, Rumanía
Área 205 282 m²
Piso 1/1
219,817 m2 de plataforma industrial Roman, Neamț County, Rumania. Ubicado estratégicamente e…
$29,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir