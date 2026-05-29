Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rumanía
  3. Constanza
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Constanza, Rumanía

;
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Guest House/B&B Mini hotel/restaurant en Constanta Metropolitan Area, Rumanía
UP UP
Guest House/B&B Mini hotel/restaurant
Constanta Metropolitan Area, Rumanía
Área 220 m²
Número de plantas 3
Más de 10 años de ingresos documentados, versátil propiedad multi, bien situado, primera cal…
$1,86M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Polski, Română, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir