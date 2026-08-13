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Villas en venta en Vieira de Leiria, Portugal

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Villa en Vieira de Leiria, Portugal
Villa
Vieira de Leiria, Portugal
Dormitorios 3
Área 152 m²
Villa de un piso con arquitectura moderna, con 3 dormitorios y una piscina, ubicada en una p…
$455,399
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