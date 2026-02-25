Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo áticos en Portugal

1 propiedad total found
Three-bedroom apartment with balcony, located on Rua Conde Redondo, Lisbon. en Lisboa, Portugal
Three-bedroom apartment with balcony, located on Rua Conde Redondo, Lisbon.
Lisboa, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 5/5
Situado en un edificio tradicional de Lisboa, este apartamento destaca por sus generosas pro…
$2,910
por mes
Agencia
Blackoak
Idiomas hablados
English, Portugues
