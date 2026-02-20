Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Portalegre
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Portalegre, Portugal

Crato
4
Casa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Crato, Portugal
Casa 10 habitaciones
Crato, Portugal
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Villa for rehabilitation with 450 m2 of gross construction area and terrace with 74 m2, loca…
$175,121
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Crato, Portugal
Casa 10 habitaciones
Crato, Portugal
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Villa para rehabilitación con 450 m2 de superficie bruta de construcción y terraza con 74 m2…
$174,793
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Crato, Portugal
Casa 10 habitaciones
Crato, Portugal
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Villa for rehabilitation with 450 m2 of gross construction area and terrace with 74 m2, loca…
$175,121
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Casa 10 habitaciones en Crato, Portugal
Casa 10 habitaciones
Crato, Portugal
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Villa para rehabilitación con 450 m2 de superficie bruta de construcción y terraza con 74 m2…
$174,793
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Portalegre, Portugal

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir