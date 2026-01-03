Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Odiaxere
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Campo de golf

Casas cerca del club de golf en Venta en Odiaxere, Portugal

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Odiaxere, Portugal
Villa
Odiaxere, Portugal
Dormitorios 4
Área 400 m²
Una rara oportunidad de tener una villa moderna de un piso diseñada por uno de los arquitect…
$1,80M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir