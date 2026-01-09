Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Obidos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Obidos, Portugal

villas
10
adosados
3
Casa Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Vau, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 145 m²
El complejo de golf recientemente inaugurado se encuentra en el oeste de Portugal. Este es u…
$652,605
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Vau, Portugal
Dúplex 3 habitaciones
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 148 m²
Apartamento nuevo y nbsp; Con tres dormitorios con baños, una sala de estar y un comedor y u…
$594,336
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 2
Área 119 m²
Villa de un piso con 2 dormitorios, 119 metros cuadrados.m, área total urbanizada, y nbsp; u…
$372,917
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Villa en Obidos, Portugal
Villa
Obidos, Portugal
Dormitorios 3
Área 146 m²
Vila se encuentra entre los idílicos Obidos medievales y la hermosa ciudad de Caldas da Rain…
$437,012
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 157 m²
La casa se encuentra en una de las zonas más tranquilas de Obidos, Perola da Lagoa.Está en e…
$407,878
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Amoreira, Portugal
Adosado Adosado 3 habitaciones
Amoreira, Portugal
Dormitorios 3
Área 190 m²
Este encantador adosado se encuentra en un condominio en los terrenos de Praia d'el Rey Beac…
$407,878
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 3
Área 138 m²
Villa de 3 dormitorios, 138 metros cuadrados.m (área total) ubicada en una parcela de 1013 m…
$419,532
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 291 m²
Villa en Lagoa de Obidou, cerca de la playa y campos de golf, en una parcela de 1163 m2.Arqu…
$1,27M
Dejar una solicitud
Villa en Vau, Portugal
Villa
Vau, Portugal
Dormitorios 4
Área 337 m²
La villa con 4 dormitorios con una superficie de 310 m2 (planta baja) se encuentra en una pa…
$693,392
Dejar una solicitud
CultureCulture
Realting.com
Ir